Миссис Вселенной - 2020 стала многодетная мать Ксения Вербицкая из Санкт-Петербурга. Финал конкурса прошел 21 января в болгарской столице.

В конкурсе приняли участия 36 замужних женщин старше 40 лет. Россию представляла Ксения Вербицкая. Она работает гинекологом-эндокринологом и воспитывает четырех детей — сына и троих дочерей.В конкурсе было несколько этапов. Участницы принимали участие в дефиле, рассказывали о себе и о своих достижениях на английском языке. Россиянка спела Besame Mucho и показала национальный костюм. Его шили по эскизам старорусских нарядов.По словам Ксении, они с командой много репетировали и креатировали. Несколько раз жительница Петербурга меняла образы и думала, чем же удивить жюри. Она отметила, что россиянки (в особенности петербурженки) часто побеждают на международных конкурсах красоты. Из-за этого к таким событиям приходится относиться еще более серьезно и ответственно.Сейчас меня переполняет гордость и радость — это очень приятное чувство, — заявила Вербицкая. В прошлом году Вербицкая стала Миссис Санкт-Петербург Классик.