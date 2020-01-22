В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае.

В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало издание The New York Times.Сообщается, что пациент, который ранее ездил в китайской город Ухань, где в декабре 2019 года впервые был зафиксирован новый вид короновируса, еще на прошлой неделе был помещен в больницу с признаками пневмонии. В минувшие выходные анализы показали у него наличие опасного заболевания.Подобные случаи заболевания кроме Китая также отмечены в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее. Зафиксировано более 200 заболевших, несколько человек скончались.