Корпорация Boeing заявила, что уже в середине текущего года ожидает возвращения самолетов 737 MAX в эксплуатацию.

Корпорация Boeing заявила, что уже в середине текущего года ожидает возвращения самолетов 737 MAX в эксплуатацию."Безопасное возвращение MAX к обслуживанию — наш приоритет номер один, и мы уверены, что это произойдет".Boeing в очередной раз выразил сожаление, что трудности привели к остановке полетов 737 MAX.Корпорация приостановила на неопределенный срок не только полеты, но и производство самолетов 737 MAX после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно.Так, в октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте 2019 года — Ethiopian Air. В двух катастрофах погибли 346 человек.Boeing все это время занимается устранением неполадок, а также обновил программу обучения пилотов, передает РИА Новости.В свою очередь Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку сертификации воздушного судна. До ее завершения все полеты Boeing 737 MAX в США запрещены.