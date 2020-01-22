Борьба с коррупцией и контроль законодательства в социальной сфере — направления, на которые в первую очередь должен обратить внимание новый генеральный прокурор. Об этом Владимир Путин говорил сегодня с Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность главы надзорного ведомства. Прежний генпрокурор Юрий Чайка отправляется полпредом на Северный Кавказ.

Борьба с коррупцией и контроль законодательства в социальной сфере — направления, на которые в первую очередь должен обратить внимание новый генеральный прокурор. Об этом Владимир Путин говорил сегодня с Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность главы надзорного ведомства. Прежний генпрокурор Юрий Чайка отправляется полпредом на Северный Кавказ. Главная задача — повышение уровня жизни и борьба с терроризмом.К себе в кабинет Владимир Путин пригласил сразу и Игоря Краснова, которому предложил стать Генеральным прокурором, и Юрия Чайку, который покидает этот пост. Разговор — о новых задачах, стоящих перед прокуратурой."Я обратился к депутатам Государственной думы с тем, чтобы прокуратура была еще более централизованной. Думаю, что, что для этого ведомства это оправдано, не должно быть никакой никакого местничества. Вся наша, в широком смысле, большая команда, в том числе, включая региональных руководителей, озабочена, прежде всего, интересами граждан страны, на какой бы территории какого-то субъекта они не проживали", — отметил президент.Игорь Краснов — генерал-лейтенант юстиции, до этого был заместителем главы Следственного комитета. Расследовал целый ряд резонансных дел. Раскрыл убийства судьи Чувашова, адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, совершённые группировкой националистов. Расследовал покушение на Анатолия Чубайса, в течение нескольких дней установил исполнителей убийства Бориса Немцова. Кроме того, Краснов курировал расследование многомиллиардных хищений на космодроме "Восточный". Да и вообще, в последнее время — борьбой с коррупцией занимался плотно."Будем работать, стараться, чтобы все соблюдали Конституцию РФ и законы, которые действуют на территории РФ. Планируем укреплять обратную связь с населением, смотреть, где у нас есть какие-то упущения, недостатки и работать напрямую с людьми. Бороться с коррупцией и с преступностью", — отметил Краснов."Надеюсь, верхняя палата вас поддержит и в этом случае, конечно, желаю вам всего самого доброго", — сказал Путин.Юрий Чайка переходит на новый участок работы. Он теперь полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе. За прежнюю работу президент его поблагодарил."Я абсолютно убежден, все те задачи, которые вы ставите по новому месту работы, они будут реализованы. Все национальные проекты будут реализованы на территории Северо-Кавказского федерального округа", — сообщил Чайка."Что касается самого региона, там еще очень много вопросов в социальной сфере. Еще вопросы борьбы с терроризмом являются актуальными. Вы это все очень хорошо знаете. Там, конечно, нужен человек с такого уровня, как вы и с такими знаниями и опытом работы, как у вас", — подчеркнул глава государства.Сенаторы же устроили кандидату в генпрокуроры целый допрос. Про будущее взаимодействие со Следственным комитетом, про частые отказы следователей возбуждать уголовные дела. Отдельно про то, что расследование дел тянется очень долго, и люди годами находятся в СИЗО."Сроки предварительного расследования, как и сроки содержания под стражей, это, конечно, большая проблема. Все это понимают — и следователи, и прокуроры — и необходимо сроки расследований снижать, как можно быстрее расследовать уголовные дела, принимать по ним правовые решения, основанные на законе. Потому что, во-первых, это права граждан потерпевших, которые имеют доступ к правосудию, они должны соблюдаться, права обвиняемого, как вы говорите, тоже должны соблюдаться", — ответил Краснов.В итоге, профильный комитет одобрил кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора. И верхняя палата уже завтра утром рассмотрит ее.