Во время визита в Израиль 23 января президент России Владимир Путин встретится с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Также среди запланированных встреч главы российского государства беседы с патриархом Иерусалимским Феофилом III и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пояснил помощник президента Юрий Ушаков.

Во время визита в Израиль 23 января президент России Владимир Путин встретится с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Также среди запланированных встреч главы российского государства беседы с патриархом Иерусалимским Феофилом III и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пояснил помощник президента Юрий Ушаков.У Путина после отдельных переговоров с Нетаньяху совместно с израильским премьером состоится встреча с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью 25-летней гражданки Израиля и США Наамы Иссахар — Яффой Иссахар, сообщает ТАСС. На встрече будет рассматриваться гуманитарный аспект, что привлечет внимание журналистов.Израильтянка была арестована в международном аэропорту Шереметьева, через который она возвращалась из Индии. При ней были наркотики – 10 граммов гашиша. В России израильтянка была осуждена на 7 лет и 6 месяцев тюремного заключения. В ноябре 2019 года патриархом Феофил III передал главе российского государства письмо от матери осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков девушки. Освобождения Иссахар просили и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и президент Израиля Реувен Ривлин.Юрий Ушаков отказался связывать тему помилования израильтянки и возвращения России исторического Александровского подворья в Иерусалиме."Вы можете увязывать, что хотите, но вы еще не знаете, какое решение будет по девушке, — подчеркнул помощник президента России, отметив, что помилование является важной прерогативой российского президента. — Не все юридические формальности завершены, но положительная тенденция налицо".Что касается передачи России построенного в 1896 году Александровского подворья, то процесс идет в положительном направлении, отметил Юрий Ушаков. Александровское подворье располагается в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат, у которого Иисусу по пути на Голгофу был зачитан окончательный приговор, упоминаемое в Библии как "игольное ушко" — узкий проход в древней городской стене, и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля для строительства подворья приобрел Александром III в 1859 году. Споры о собственности подворья начались после революции 1917 года.Сейчас святыню контролирует Императорское православное палестинское общество, которое позиционирует себя в качестве наследницы дореволюционной ИППО. Александровское подворье сохранило первоначальное назначение, а недавно было отреставрировано и открыто для посетителей.В 2009 году России уже перешли права на Сергиево подворье в Иерусалиме.