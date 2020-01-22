В стартовой игре Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянка Вероника Кудерметова встречалась с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо. Соперницы провели на корте 2 часа 7 минут. Кудерметова уступила испанской теннисистке со счетом 6:2, 1:6, 1:6.

В стартовой игре Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянка Вероника Кудерметова встречалась с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо. Соперницы провели на корте 2 часа 7 минут. Кудерметова уступила испанской теннисистке со счетом 6:2, 1:6, 1:6.Во втором круге Соррибес-Тормо сыграет с Анетт Контавейт из Эстонии. Их матч состоится 23 января.Напомним, что общий призовой фонд Australian Open-2020 составляет 49,1 миллиона долларов.