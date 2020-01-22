Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства. Как говорится в документе, это сделано для совершенствования организации работы кабмина. Руководителем аппарата стал Дмитрий Григоренко.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов и программ. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение было дано для реализации положений послания президента Владимира Путина парламенту.Сегодня Михаил Мишустин также поручил внести изменения в закон о федеральном бюджете на ближайшие два года и закон о бюджете Пенсионного фонда. Как говорится в документе, "с целью реализации Послания Президента Федеральному Собранию". Министерству финансов и министерству труда поручается до 11 февраля подготовить соответствующие поправки. Полный текст поручений размещен на сайте правительства.Также премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства. Как говорится в документе, это сделано для совершенствования организации работы кабмина.Так, предельная численность работников аппарата правительства составит 1545 человек. Руководитель аппарата правительства РФ может иметь 11 заместителей. Заместителю председателя правительства поручено утвердить вопросы, входящие в сферы ведения структурных подразделений аппарата правительства , а также штатную численность и структуру соответствующих подразделений.Руководителем аппарата стал Дмитрий Григоренко. Его первым заместителем назначен Валерий Сидоренко. Заместителями также стали Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Наталья Савина — она также будет руководителем протокола, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко.Директором департамента пресс- службы и пресс-секретарем председателя правительства назначен Борис Беляков. Всего в аппарате правительства более двух десятков департаментов.Еще одно кадровое решение — премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителем Росреестра Олега Скуфинского. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. До этого Олег Скуфинский занимал должность заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.