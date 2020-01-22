Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея Алексей Морозов, являющийся также управляющим директором МХЛ, в ближайшее время может получить пост президента КХЛ. Напомним, что нынешний глава Лиги Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером в новом правительстве РФ.

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея Алексей Морозов, являющийся также управляющим директором МХЛ, в ближайшее время может получить пост президента КХЛ. Напомним, что нынешний глава Лиги Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером в новом правительстве РФ.Об изменениях в руководящих органах КХЛ стало известно Чемпионат.com. Сам экс-хоккеист сборной России заявил, что ему пока нечего сказать о своем возможном назначении.42-летний Морозов является серебряным призером Олимпийских игр-1998 в Нагано, а также двукратным чемпионом мира (2008, 2009). Кроме того, он трижды становился чемпионом России в составе казанского "Ак Барса".