Пожилая москвичка пригрозила вместе с внуком выпрыгнуть из окна, если сотрудники МЧС вместе с представителями опеки попытаются вскрыть дверь ее квартиры. Переговоры с пенсионеркой сняли на видео.

Пожилая москвичка пригрозила вместе с внуком выпрыгнуть из окна, если сотрудники МЧС вместе с представителями опеки попытаются вскрыть дверь ее квартиры. Переговоры с пенсионеркой сняли на видео.Драма разыгралась днем 22 января на Восточной улице. По данным "МК", еще год назад суд ограничил в родительских правах 25-летнюю мать мальчика. Ребенка должны были передать органам опеки, но, когда сотрудники вместе с приставами появились на пороге квартиры, 70-летняя бабушка отказалась подчиняться.Вызванные на место полицейские обратились за помощью к спасателям, чтобы те вскрыли дверь квартиры, но в этот момент пенсионерка потребовала оставить ее в покое, в противном случае пригрозив выпрыгнуть в окно вместе с четырехлетним мальчиком. В конце концов ребенка вызволили из плена на глазах у матери, которая со стороны наблюдала за действиями сотрудников МВД и МЧС.На место уже выехали следователи.