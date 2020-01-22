22 января на Восточной улице в Москве женщина угрожала выбросить внука из окна. Прибывшие спасатели проникли в квартиру и забрали мальчика. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По данным , в ..

22 января на Восточной улице в Москве женщина угрожала выбросить внука из окна. Прибывшие спасатели проникли в квартиру и забрали мальчика. Сейчас его жизни ничего не угрожает.По данным , в среду сотрудники органов опеки и попечительства приехали на указанный адрес, чтобы забрать ребенка. Однако бабушка заявила, что не собирается отдавать мальчика, и пригрозила причинить ему вред.Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что мать малыша лишили родительских прав полгода назад. Семья состояла на учете как неблагополучная. Опеку над ребенком бабушка не оформляла.По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются. Правоохранители опрашивают очевидцев и соседей семьи, передает "".