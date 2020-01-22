Президент России Владимир Путин выразил свое мнение по поводу организаторов так называемых групп смерти, которые распространяются в социальных сетях. По его словам, такие люди - это мрази и уроды.

Президент России Владимир Путин выразил свое мнение по поводу организаторов так называемых "групп смерти", которые распространяются в социальных сетях. По его словам, такие люди — это "мрази и уроды".Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с общественностью в Липецкой области. Владимир Путин признался, что когда впервые услышал о подобном, не мог поверить, что подобные люди существуют, сообщает "Россия 24". Российский лидер отметил про тех, кто втягивает молодежь в суициды: "По поводу этих "групп смерти" — что это за уроды, откуда они берутся?".Путин рассказал, что как только полиция по его поручению занялась подобными людьми, оказалось, что эта "мразь чуть в штаны не наложила", как только поняла, что дорога им за решетку. "Вот такая мразь этим занимается", — заявил президент.Один из участников встречи обратился к главе государства с просьбой создать учебники по ОБЖ для младших классов и актуализировать их для старшеклассников на фоне новых угроз. Путин рассказал, что такая работа востребована, но необходимо, чтобы педагоги поработали над такими учебниками или методическими указаниями. По словам президента, в данном направлении нужен комплексный подход и задействование специалистов разных направлений, в числе которых, прежде всего, учителя и детские психологи. Российский лидер отметил, что обсудит данное предложение с новым министром просвещения Сергеем Кравцовым, поскольку у того имеется опыт надзора в области образования и все это ему знакомо.Так называемые "группы смерти" получили широкое распространение несколько лет назад в социальных сетях и встречаются до сих пор. Чаще всего их блокируют. Об этом явлении написали многие СМИ. Суть таких групп заключается в том, что куратор дает задания подросткам, которые те выполняют в плане очередности. В их числе нанесение себе увечий, просмотр угнетающих видео, подъем в определенное время суток, чаще всего тогда, когда на улице глубокая ночь. Заключительным заданием является самоубийство.