Из-за того, что земля не успевает толком промёрзнуть, такая погода отражается на работе полигонов ТБО

Эта технология защищает окружающую среду от пыли, разветривания лёгких фракций, подавляет запах, отпугивает птиц и грызунов.Аномально тёплая зима, когда минусовые температуры бывают раз от раза, сказывается не только на людях. Из-за того, что земля не успевает толком промёрзнуть, такая погода отражается на работе полигонов ТБО. Из-за плюсовых температур могут возникать свалочные газы, запахи, фильтры, а мусор начинает привлекать грызунов.Без запаха и фильтратаНа современных площадках для хранения мусора, какой можно смело назвать Александровский полигон ТБО, соблюдают строгие европейские стандарты и внедряют передовые технологии, которые позволяют успешно справиться с такими сложностями. Так, в ближайшие 2 недели на полигоне применят технологию гидронапыления. Эта технология защищает окружающую среду от пыли, разветривания лёгких фракций, подавляет запах, отпугивает птиц и грызунов, препятствует возгоранию и распространению свалочного газа, а значит обеспечит максимальную безопасность для людей и природы.Для этого всю поверхность полигона покроют плёнкой невоспламеняющихся гигроскопичных материалов зелёного цвета. Органический состав, а это - водный раствор растительных органических соединений, мульчи, клея на основе бентонитовых глин и красителя, изолирует полигон от осадков и вешних вод, что снижает уровень фильтрата. Основной элемент смеси – мульча, она состоит из 98% целлюлозы и 2% сульфата аммония, который обладает огнеупорными свойствами. Этот состав биоразлагаем и экологически безопасен.Состав при нанесении на тело полигона обретает зелёный оттенок, что позволяет маркировать обработанную территорию и быть уверенными в том, что состав попал на всю его поверхность. Участки с проведённой обработкой уже можно увидеть - распыление гидросостава вовсю ведут на северной части полигона, со стороны деревни Наумово.Первые в странеНа Александровском полигоне технологию гидронапыления впервые использовали в конце августа 2018 года и затем уже постоянно применяли в сезон плюсовых температур. С наступлением холодов работы прекращают - гидросостав на водной основе замерзает. Однако, этой зимой внедрять эту технологию оказалось актуальным. Акцентируем, компания «ЭкоЛайн-Владимир», которая с 2017 года работает на Александровском полигоне ТБО, первой в стране внедрила технологию изоляции мусора гидрораспыляемым составом.Как рассказали в компании «ЭкоЛайн-Владимир», специальную смесь наносят при помощи установки BOWIE, а перед этим обязательно утрамбовывают и пересыпают отходы.- Мы используем эту технологию, широко применяемую в США и странах Европы, - поясняет Игорь Крицкий, заместитель гендиректора ООО «ЭкоЛайн-Владимир», - но при этом мы не отказываемся и от пересыпки грунтом, поскольку этого требуют нормы российского законодательства.Пересыпка грунтом велась на Александровском полигоне ТБО все новогодние каникулы, а сейчас погода позволила применить гидронапыление. Такой «слоёный пирог», защищающий и укрепляющий полигон, создают в соответствии с требованиями безопасности, строго соблюдая законодательство РФ.