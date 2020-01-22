22.01.2020

2020-01-22 17:05:10

На директора муромского предприятия «Ринофарм» вновь заведено уголовное дело

В 2018 году обвиняемый являлся единственным учредителем фирмы и лично осуществлял руководство предприятием. С июня по октябрь 2018 года он задолжал нескольким работникам выплату зарплаты на сумму около 120 тысяч рублей. Но свою вину полностью признал и задолженность перед сотрудниками предприятия погасил. Уголовное преследование в отношении руководителя коммерческого предприятия было прекращено и было назначено наказание в виде судебного штрафа – 15 тысяч рублей.

Однако бизнесмен не исполнил постановление суда и не заплатил штраф, объяснив свое поведение отсутствием денежных средств. Теперь он вновь предстанет перед судом с рассмотрением дела в общеуголовном порядке, сообщает Следственный комитет области.