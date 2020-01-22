Нью-Йорк. Небоскреб, 134-й этаж. Ресторан. У окна сидит мужик в черном и пьет виски. Подсаживается другой, выпили. Первый говорит:
- Тут такой сильный ветер - можно выпрыгнуть в окно и, тебя назад потоком воздуха занесет. Смотри! - с этими словами он выпрыгивает в окно и, полетав, залетает обратно. - Хочешь попробовать?
- Ага! - второй выпрыгивает в окно и со свистом и дикими воплями летит вниз.
Бармен подходит к мужику в черном и говорит, качая головой:
- Ну и сволочь же ты, Бэтмен, когда напиваешься...
еще анекдот!