В областном центре будут внимательнее следить за экологией

Власти Владимира выделили один миллион рублей на ликвидацию незаконных свалок. Кроме того, такую же сумму потратят на озеленение областного центра.В 2019 году в городе выявили 63 несанкционированных свалки и очистили от отходов больше пяти гектаров земли. В этом году мэрия хочет рекультивировать крупную свалку в Оргтруде. Проект уже готов и до конца января его должны утвердить на заседании горсовета.Главный владимирский эколог Сергей Сухопаров рассказал, что около 500 предприятий города осуществляют выбросы в окружающую среду. Вредные вещества оседают в земле. Однако ситуацию держат на контроле, все выбросы остаются в пределах нормы, хотя встречаются и нарушения. Чтобы их избежать, каждая фирма проходит обязательную проверку. Если предприятие ее не проходит, компанию штрафуют на сумму от 160 тысяч рублей.