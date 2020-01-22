Андрей Макаревич никогда не скрывал своих корней. Его мама – Нинель Мордуховна Шмуйлович – чистокровная еврейка. А сам музыкант – член общественного совета Российского еврейского конгресса.

Андрей Макаревич никогда не скрывал своих корней. Его мама – Нинель Мордуховна Шмуйлович – чистокровная еврейка. А сам музыкант – член общественного совета Российского еврейского конгресса.Ни для кого не секрет, что творчество не самых благонадежных граждан во все времена придирчиво изучалось в высоких кабинетах. Не минула сия чаша и Андрея Макаревича. Однажды его просто припечатали!"Уже пришел Михаил Сергеевич, уже началась перестройка, – признался "машинист". – И вдруг мне звонят из ЦК ВЛКСМ. Говорят, Андрей Вадимович, нужна ваша консультация. Можете к нам подъехать, можем машину прислать, здесь один музыкальный вопрос"."Сидят в кабинете несколько серьезных людей, спрашивают, вот y "Битлз" есть песня "Hey Jude", это ведь сионистская песня, да? Я говорю, я не понял? Ну как, это же о еврействе, про евреев песня, да? Я говорю, Джуд – это женское имя Джуди. .. Да? Вы точно знаете? Вы можете это авторитетно подтвердить? Вот на таком уровне они обсуждали..." – цитирует лидера "Машины времени" журнал "Авторадио".Напомним, композиция Пола Маккартни Hey Jude была записана летом 1968 года. По результатам голосования, песня названа самой любимой среди британцев из песен The Beatles. Именн этот хит был исполнен Маккартни на церемонии открытия XXX Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.