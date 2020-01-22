Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, завладел ключами от дорогостоящей иномарки и совершил незаконную поездку...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали подозреваемого в угоне автомобиля.В полицию с заявлением обратился 47-летний сотрудник строительной компании. По его словам, с места парковки на строительной объекте на Минской улице пропал принадлежащий ему автомобиль стоимостью 2 млн 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 32-летнего приезжего мужчину.Установлено, что злоумышленник, работающий на вышеуказанном строительном объекте, в ходе общения с заявителем воспользовался удобным моментом, завладел ключами от автомобиля, после чего совершил незаконную поездку. Позже транспортное средство было обнаружено на улице Братьев Фонченко.Отделением дознания ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93