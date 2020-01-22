22.01.2020

2020-01-22 16:50:03

Набережной городского озера в Гусь-Хрустальном преобразится

Администрация Гусь-Хрустального представила горожанам рабочий проект благоустройства набережной городского озера в рамках федерального проекта «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды». Территория, с которой город намерен выйти на конкурс, охватывает участок от спорткомплекса им. Паушкина до городского пляжа с пляжной зоной. И составляет более 128 тыс. кв. м. Проектная организация максимально учла пожелания гусевчан и спроектировала модель новой гусевской набережной. Проектировщики предложили свою концепцию зонирования данного пространства с реставрацией пирсов, зоной отдыха, всевозможными открытыми площадками, стилизованными павильонами, детскими игровыми зонами, аллеями и парковочными местами. Сообщает пресс-служба администрации города Гусь-Хрустальный.