Повышение благосостояния граждан и укрепление позиций России на международной сцене. Эти ключевые задачи поставил перед правительством президент страны. Владимир Путин накануне подписал указ о назначении нового состава кабинета, а после пообщался с министрами лично.

Повышение благосостояния граждан и укрепление позиций России на международной сцене. Эти ключевые задачи поставил перед правительством президент страны. Владимир Путин накануне подписал указ о назначении нового состава кабинета, а после пообщался с министрами лично."Предыдущее правительство много сделало для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития. Во-первых, и прежде всего, созданы очень хорошие макроэкономические условия", — заявил президент России.Он добавил, что важнейшей задачей является повышение благосостояния российских граждан и укрепление государственности и позиций нашего государства в мире.На первом заседании премьер-министр поблагодарил президента за доверие. Михаил Мишустин отметил: предыдущему составу под руководством Дмитрия Медведева удалось создать устойчивую макроэкономическую ситуацию, и это важная основа для дальнейшего развития страны.Итак, в новом составе у главы правительства девять заместителей. Первый вице-премьер теперь Андрей Белоусов, он сменил Антона Силуанова. Силуанов при этом сохранил пост министра финансов. Аппарат правительства возглавил Дмитрий Григоренко, ранее был Константин Чуйченко. В новом составе Чуйченко занял пост главы Минюста. Также заместителями председателя правительства назначены Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Сохранили свои посты Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.Госдума готова работать с обновлённым составом правительства, чтобы эффективно решать задачи, поставленные президентом. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента. И напомнил: Михаилу Мишустину депутаты сообщили и о проблемах в ряде сфер, прежде всего в социальной. Вячеслав Володин уверен, что премьер-министр депутатов услышал.