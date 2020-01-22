Мир должен чтить память советских воинов, которые остановили чуму нацизма. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, открывая выставку, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.

Мир должен чтить память советских воинов, которые остановили чуму нацизма.С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, открывая выставку, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.На экспозиции собраны снимки и документы из музеев России и Израиля. На торжественной церемонии присутствовал и генсек ООН Антониу Гутерриш.Он отметил, что на днях Генассамблея соберется, чтобы почтить память жертв Холокоста. А Василий Небензя подчеркнул, что крайне остро сейчас стоит вопрос о сохранении исторической памяти. Напомнил, что во время Второй мировой войны погибли 27 миллионов советских граждан."Конечно, историческую память хранить необходимо. Она у нас – российских граждан и граждан Советского Союза – вошла в ДНК вместе с Великой Отечественной войной. И, конечно, те попытки переписать историю, которые мы наблюдаем сегодня, попытки выдать героев за оккупантов, а коллаборационистов за героев, — абсолютно недопустимы. И сегодняшнее мероприятие, которое состоится 27 января в генассмблее ООН, призвано напомнить мировому сообществу о героях и злодеях".