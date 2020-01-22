Что делают участники Всемирного экономического форума в Давосе, когда официальная повестка на день заканчивается?

Что делают участники Всемирного экономического форума в Давосе, когда официальная повестка на день заканчивается?Деловой завтрак в 7 утра. Затем — панельные сессии. А вечером — продолжение работы в менее формальной обстановке, когда в Москве уже ночь.Это привычный ритм для форума в Давосе. И смена декораций — от залов конгресс-центра к нарядному шале — кардинально не меняет темы для обсуждения. В кулуарах торжественного приема — это по-прежнему климат, вопросы экологии и новый состав правительства России."В нынешнем кабинете есть сочетание двух вещей в принципе последовательности. То есть, если посмотреть на министров, с которыми работала наша отрасль, они сохранили свои позиции, остались в новом кабинете и есть определенная нацеленность на дополнительный рост", — говорит Дмитрий Конов, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг".В 2020-м вечерняя жизнь в Давосе непривычно тихая. Большой приём организовал только российский Фонд прямых инвестиций. Зато состав гостей впечатает — руководители крупнейших компаний из России, инвесторы со всего мира — всего более 400 человек. Трудно представить площадку, где можно подписать книгу американского миллиардера из сотни самых богатых людей в мире и обсудить рынок углеводородов с министром энергетики Саудовской Аравии."Что хорошо для России и Саудовской Аравии — скорее всего, именно мы будем теми, кто произведет последний в мире баррель нефти. Наши резервы по нефти и газу позволяют нацеливаться на долгосрочную перспективу", — сообщил Абдель Азиз бен Сальман, министр энергетики Саудовской Аравии."Мы думаем, что рынок будет стабилен, потому что есть ряд проблем — это Иран, Венесуэла, Ливия, поэтому мы должны покрыть тот дефицит, который может сложиться в этом году на рынке углеводородов", — подчеркнул Вагит Алекперов, президент правления ПАО "Лукойл".Обсуждение серьезных тем прерывается выступлением пианиста из Новосибирска Романа Борисова. В свои 16 он собрал уже не одну престижную премию. И этот концерт русского виртуоза в швейцарских Альпах — своеобразный культурный мост между странами, который укрепляет мост инвестиционный."В 2017 году, когда я первый раз был в Давосе, было такое более сдержанное отношение, даже на уровне провокаций, пытались ограничить участие некоторых российских бизнесменов, сейчас я от наших партнеров ничего плохого или компрометирующего не слышу", — рассказал Сергей Иванов, генеральный директор — председатель правления АК "АЛРОСА"."Это площадка для общения инвесторов не только с Россией, но и между собой. И для нас очень важна роль — это единственный такой вечер для инвесторов, который организуется в Давосе, и мы рады что именно РФПИ его организовывает", — подчеркнул Кирилл Дмитриев, генеральный директор – председатель правления РФПИ.Впереди — ещё три дня работы форума. Когда неформальное общение российских участников с зарубежными партнерами продолжится, в том числе, в кулуарах Русского дома, в котором только в пришлом году побывали полторы тысячи человек.