В спорткомплексе Лужники назвали несостоятельными заявления матери одного из юных посетителей аквапарка, которая пожаловалась на то, что ее сын чуть не утонул в бассейне, в то время как спасатель спал.

В спорткомплексе "Лужники" назвали несостоятельными заявления матери одного из юных посетителей аквапарка, которая пожаловалась на то, что ее сын чуть не утонул в бассейне, в то время как спасатель спал.По словам женщины, девятилетнего мальчика накрыло большой волной, после чего засосало в трубу слива. Никто из спасателей, сетовала она, на помощь ему не пришел, поскольку они спали."В данном бассейне вообще нет сливной трубы — перелив воды осуществляется через небольшие решетки на бортиках", — рассказала АГН "Москва" замдиректора по коммуникациям и продвижению "Лужников" Юлия Журкина.Она опровергла информацию о том, что сотрудники аквапарка спали. По ее данным, они были на своих постах и следили за посетителями и обстановкой, что подтверждают записи с камер наблюдения.Журкина отметила, что небольшой инцидент с ребенком все же был — мальчик испугался искусственной волны и получил несколько царапин.