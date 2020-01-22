Полученные от клиентов денежные средства злоумышленница не сдала в кассу, а похитила, после чего распорядилась ими по своему усмотрению...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали женщину, подозреваемую в краже денежных средств из организации.В полицию с заявлением обратился представитель одной из организаций, расположенных в центре столицы. Он сообщил, что в ходе проведенной инвентаризации выявлена недостача денежных средств в размере свыше 460 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Нижнем Сусальном переулке задержали подозреваемую – 40-летнюю москвичку. Установлено, что задержанная была трудоустроена в организацию на должность стажера. Полученные от клиентов в качестве предоплаты денежные средства она не сдала в кассу, а похитила, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60