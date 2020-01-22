Эксперт рассказал о признаках наличия тромбов. Он отметил, что при наличии этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

Эксперт рассказал о признаках наличия тромбов. Он отметил, что при наличии этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу.В первую очередь, в группу риска входят люди с отеками и расширенными венами. У девушек отрыв тромба может быть спровоцирован варикозом в области таза или ног, а у молодых людей – мерцательной аритмией.Академик РАН и директор клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Юрий Беленков рассказал, что чаще всего в молодом возрасте от отрыва тромба погибают женщины. Он отметил, что подобное может произойти из-за длительного пережатия периферических вен.Причиной тромбоза может стать и генетическое заболевание крови, для которого характерно повышенное тромбообразование. Чаще всего в молодом возрасте, причиной смерти может стать разрыв аневризмы сосудов головного мозга."Если вы видите, что у вас отекает одна нога, расширены вены – сходите к врачу, чтобы сделать ультразвук периферических поверхностей глубоких вен, чтобы узнать, нет ли тромба", – передает слова Беленкова телеканал "". Эксперт добавил, что в тяжелых случаях устанавливается кавафильтр – специальное устройство, препятствующее прохождению образования.Представительницам прекрасного пола академик порекомендовал обратиться к специалисту даже при отсутствии тревожных симптомов. Например, при планировании беременности, если варикозное расширение вен встречается в семье по женской линии.