Американская актриса, секс-символ 90-х 52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса. Закрытая свадебная церемония состоялась в Малибу 20 января.

Американская актриса, секс-символ 90-х 52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса. Закрытая свадебная церемония состоялась в Малибу 20 января.Как сообщает The Hollywood Reporter, Андерсон и Питерс уже встречались около тридцати лет назад, расстались, но снова воссоединились. Свои отношения звездная пара держала в секрете. По словам продюсера, его повсюду сопровождали красивые девушки, но он всегда хотел только Памелу, которая в хорошем смысле делает его "диким". "Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает", — отметил Джон Питерс.Первая встреча актрисы и продюсера состоялась в особняке Playboy, когда Андерсон было примерно 19 лет. Питерс вспоминает, что когда увидел Памелу, то понял — она ангел. Мужчина пытался отговорить модель от участия в Playboy, предлагая ей серьезную карьеру. Продюсер заплатил за уроки актерского мастерства, танцев и вокала Памелы, а также помог начать ей телевизионную карьеру.Брак с Питерсом уже пятый для секс-символа 90-х. Андерсон была замужем за рок-музыкантами Томми Ли и Кид Роком, кинопродюсером Риком Саломоном, а также футболистом Адилем Рами.Особую известность актрисе принес сериал "Спасатели Малибу", после которого она и стала одним из секс-символов США.Джон Питерс продюсировал ряд известных фильмов, в числе которых "Звезда родилась", "Возвращение Супермена", "Человек из стали", "Бэтмен", "Дикий, дикий Запад" и многие другие.