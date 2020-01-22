В швейцарском Давосе выступили два самых ожидаемых спикера - экоактивистка Грета Тунберг и Дональд Трамп. Причем американский президент сразу вступил в заочную полемику со шведской школьницей. Он заявил, что все прошлые прогнозы о грядущих кризисах человечества не сбылись и нынешние не сработают, потому что американская экономика растет и тянет за собой весь мир.

В швейцарском Давосе, где сегодня стартовал 50-й Всемирный экономический форум, выступили два самых ожидаемых спикера — экоактивистка Грета Тунберг и Дональд Трамп. Причем американский президент сразу вступил в заочную полемику со шведской школьницей. Форум, на который в этом году приехали 120 долларовых миллиардеров, внимал американскому лидеру благожелательно. Расслабленное состояние польского президента разрушила Наиля Аскер-заде. Она спросили про освобождение Польши в 1945-ом.Конечно, у Трампа, которому угрожают импичментом, не было повода пропустить экономический форум в Давосе в этом году. Напротив, хозяин Белого дома приехал в швейцарские Альпы победителем, чтобы заявить: при нем экономика Штатов сделала серьезный рывок. Трамп сумел заключить выгодные для Америки сделки с Китаем, Канадой и Мексикой.Американский борт №1 приземлился в Швейцарии в 08:20. Трамп, как и два года назад, прилетел без первой леди. До Давоса он добирался вертолетом. К выступлению американского лидера готовились основательно: под тумбу на сцене установили подставку, чтобы президенту США, рост которого метр девяносто, было комфортно.Речь хозяина Белого дома скорее напоминала выступление кандидата в президенты — полчаса об успехах борьбы с безработицей, низкие налоги, достойные зарплаты. Американская мечта, резюмировал Трамп, исполнилась для миллионов американцев. В числе достижений улучшение отношений с китайским лидером Си Цзиньпином: "Он — за Китай, а я — за США. В остальном мы любим друг друга".Слово "Россия" Трамп не произнес ни разу, но было и так понятно, кого имел в виду Трамп, когда с трибуны призвал европейцев отказаться от газа из враждебного государства:"США с большим отрывом "номер один" по экспорту нефти и газа в мире. Европейским странам следует воспользоваться поставками из США, чтобы добиться реальной энергетической безопасности. США теперь не нужно импортировать энергоресурсы из враждебных государств".Американский лидер и шведская экоактивистка так и не встретились, хотя находились в одно и то же время в одном здании. Два мира: Трамп за более широкое использование топлива и Грета, призывающая сократить выбросы в атмосферу."Наша планета по-прежнему горит. Ваше бездействие способствует разжиганию огня. Мы по-прежнему говорим вам, что, если вы любите своих детей больше всего на свете, пора действовать", — заявила Грету Тунберг.Начать решили с малого: на форуме гостям предлагали специальное зеленое меню — никакого мяса, только рыба, креветки и много овощей. Кроме того, на мероприятии предложили высадить миллиард деревьев по всему миру. В конгресс-центре даже разбили мини-сад — своеобразный пролог к глобальной акции, которую Трамп обещал поддержать.Единственное, что общего у Греты Тунберг и американского лидера — внушительная охрана, но у Трампа она многочисленнее.Нынешний форум юбилейный — пятидесятый по счету. Но сегодня был повод вспомнить другую историческую дату — годовщину окончания Второй мировой войны. В последнее время отдельные страны все чаще пытаются переписать историю, особенно в этом преуспели поляки. Наиля Аскер-заде обратилась к польскому президенту Анджею Дуда с вопросом:— Что должно быть сделано для улучшения отношений между Польшей и Россией?Президент задумался, но, услышав второй вопрос ("Кто, по вашему мнению, освободил Польшу от нацисткой оккупации?"), решил ответить на первый:"Правда — это самое важное. И нам нужна эта правда. Я надеюсь, что российские власти скажут правду о нашей истории, иногда сложной, но все же совместной истории. Правда — самое важное. Правда — лучшая почва, лучший фундамент для построения хороших отношений между государствами".Президент Сербии Александр Вучич на вопрос о том, не опасно ли пересматривать итоги Второй мировой войны, ответил: "Это очень опасно, и мы должны защитить правду вместе с Россией".Завтра, 22 января, в Давосе ожидается большой русский день: сразу пять сессий с участием российских спикеров.