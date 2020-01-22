Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская – одна из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе. Особенно людям нравится говорить о скандале вокруг известия о том, что спортсмен живет на две семьи.

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская – одна из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе. Особенно людям нравится говорить о скандале вокруг известия о том, что спортсмен живет на две семьи.Мимо такой шумихи не смогла пройти известная певица Миранда. Артистка поделилась своим мнением с корреспондентом "Дни.ру".Прежде всего исполнительница заявила, что люди всегда любили копаться в чужом белье. Им это просто необходимо. При этом у всех обязательно должно быть все плохо.Если же все хорошо, тогда злые языки начинают придумывать сплетни и скандалы, чтобы было, что обсудить. По мнению Миранды, это делается не от большого ума, а скорее от скуки и однообразия собственной жизни."Что вы прицепились к Плющенко? Образцовый семьянин, хороший отец. Придумали какую-то чернуху про измены и т.д. Разве стал бы он венчаться на Яне, если уже давно встречается с другой. Это же полный абсурд!" – заявила .Напомним, скандал разгорелся в ноябре прошлого года. Тогда одна из подписчиц в комментариях под постом Евгения написала, что . Кроме того, поползли слухи, что спортсмен на протяжении нескольких последних лет живет на две семьи.