Стали известны подробности ЧП с обрушением строительных лесов. Ранее сообщалось, что в Кемерово трое монтажников упали с высоты 6 метров в шахту лифта.

Стали известны подробности ЧП с обрушением строительных лесов. Ранее сообщалось, что в Кемерово трое монтажников упали с высоты 6 метров в шахту лифта. По уточненной информации, пострадавшие работали на деревянном настиле, расположенном на балках, вставленных в отверстия в стенах шахты. В процессе одна из них сломалась.По факту инцидента СК организовал проверку. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, проходили ли рабочие специальное обучение по технике безопасности. Также в настоящий момент разыскивают очевидцев и свидетелей происшествия."Всех пострадавших доставили в клиническую больницу им. Подгорбунского. Двое получили легкие травмы. Их поместили в общее отделение. Состояние еще одного рабочего врачи оценили как тяжелое. На данный момент он находится в реанимации", — сообщил ГТРК "Кузбасс" пресс-секретарь "Центра медицины катастроф" Антон Дужик.