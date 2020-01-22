Музей Аушвиц-Биркенау в Польше отказался принимать временную экспозицию российских историков к 75-летию освобождения концлагеря солдатами Красной Армии. Как заявили в российском Музее Победы, повод надуманный. И это лишь еще одна деталь к общему портрету. Ранее польский премьер в издании Politico приравнял СССР к нацистской Германии.

Музей "Аушвиц-Биркенау" в Польше отказался принимать временную экспозицию российских историков к 75-летию освобождения концлагеря солдатами Красной Армии. Как заявили в российском Музее Победы, повод надуманный. И это лишь еще одна деталь к общему портрету. Ранее польский премьер в издании Politico приравнял СССР к нацистской Германии. И это не единственная попытка переиначить исторические факты и переписать события военных лет. Это привычная риторика польских политиков, к сожалению. Как тут не согласиться с Марией Захаровой, которая по поводу статьи польского премьера сказала так: "он просто убил в себе человека". Единственный способ противостоять потоку лжи — изучать подтвержденные факты о событиях Второй мировой войны. Например, документы из архива ФСБ, многие из которых шокирующие.Ретгер, Мейцгер, Приловская, Фукс, Зальцберг… Это фамилии на рентгеновских снимках, которые как вещественные доказательства приобщены к делу Карла Клауберга. Профессор-гинеколог, оберштурмфюрер штурмовых отрядов СА в концентрационном лагере Освенцим ставил опыты над женщинами-заключенными — одним из них была стерилизация."Не пригодна", "Бесплодна от природы", "Не ясно", "Неясно, но интересно". Это перевод рабочих записей Клауберга, который, например, бил током 17-летних евреек из Солоников, поместив их между специальными пластинами."Это была группа из более чем ста женщин, тоже женщины-еврейки из различных городов Европы и в том числе Польши. Проводился эксперимент, связанный со стерилизаций. В матку вводили вещество, напоминавшее цемент, проводилось длительное облучение с помощью рентгеновских лучей. Большая часть этих женщин были либо расстреляны, либо сожжены в газовой камере", — отмечает старший научный сотрудник научного отдела Военно-медицинского музея Минобороны Анна Волькович.Все по расовой теории Третьего рейха. Клауберг так и объяснял на допросах. Есть записи следователя про задачу "очищения немецкой расы". Когда Красная Армия подошла к Освенциму, Клауберг был переведен в другой концлагерь, Равенсбрюк, и уже там попал в советский плен. Его долго допрашивали, потом осудили на 23 года. А когда в 1955 году по договору между Советским Союзом и ФРГ об обмене военнопленными Клауберга вернули в Германию, он запросил из Союза результаты своих так называемых "научных экспериментов" в Освенциме."Советские врачи и участники Чрезвычайно госкомиссии по расследованию злодеяний фашизма зарегистрировали случаи стерилизации с помощью рентгеновских лучей и кастрации молодых польских евреев 20-22 лет, которые тоже подвергались опытам", — продолжает рассказ Анна Волькович.Дела Елизабеты Хассе и Гертруды Венигер — немок-надзирательниц. По стенограммам их допросов прослеживается, как работала чудовищная машина Освенцима."Всех пригнанных физически годных к работе конвоировали в лагерь, а старики и дети были направлены на кремацию или газ"."Спорт" — это означало, что "заключенные становились в строй, им в руки давали груз и они обязаны были бежать колонной, кто из них падал, тот отправлялся в газовую камеру, во время бега в строю их били надзирательницы".На документах кроме грифа "Совершенно секретно" есть и пометка "Хранить вечно".Хранить и помнить, добавляют в Российском военно-историческом обществе."Лишний раз вспомнить и еще раз доказать справедливость выводов Нюрнбергского трибунала о наказании нацистских преступников, сказать людям о недопустимости ползучей реабилитации нацизма в современном мире. Вот это – главная цель", — поясняет начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.Здесь доказательства, что некоторые заключенные Освенцима сотрудничали с гитлеровцами. Вилли Штайнборн, этнический поляк, дослужился в охране Освенцима до ротенфюрера.Следователь записал с его слов: "Я лично сам расстрелял двух заключенных".Или Альфред Скшипек."Старался выслужиться перед немцами, чтобы быть освобожденным из лагеря", — признался он.Этот поляк из внутренней охраны сказал на допросе, что бил людей только руками, дубинку, мол, не использовал."Если сегодня Польша будет об этом забывать, вообще, кстати, не только Польша, а западные страны, то тогда, возможно, на пространстве Европы вновь взойдут семена неонацизма", — предупреждает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.В Польше недавно приняли закон о том, что любое упоминание об участии поляков в Холокосте и вообще сотрудничестве с фашистами карается тюремным сроком до трех лет. Потом наказание смягчили до штрафа."Действительно такой закон был принят. Но потом, в основном под давлением Израиля и еврейской общины, он был чуть-чуть изменен. Так что он уже так резко к этим вопросам не подходит, но действительно есть стремление наказывать всех, кто не поддерживает государственную точку зрения", — подтверждает общественный деятель общества "Польша-Восток" Александр Яцек.А точка зрения Варшавы такая: забыть, переписать историю.Президент Польши Анджей Дуда даже отказался поехать в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Тем актуальнее эти обнародованные Россией в преддверие 75-летия Великой Победы документы о страшной истории Освенцима, в которой, оказывается, еще немало неперевернутых страниц.