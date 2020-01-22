В подмосковных Люберцах водитель такси ограбил иностранца. Потерпевший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает , таксист привез клиента по неверному адресу, ..

В подмосковных Люберцах водитель такси ограбил иностранца. Потерпевший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.Как сообщает , таксист привез клиента по неверному адресу, после чего наставил на него травматический пистолет и отобрал мобильный телефон. После этого водитель высадил иностранца из автомобиля и скрылся.С помощью приложения мобильного банка злоумышленник перевел себе с чужого счета 217 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 230 тысяч рублей.