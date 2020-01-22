Под Солнечногорском один из местных жителей сообщил в полицию об ужасающей находке. В мусорных контейнерах неподалеку от продуктового магазина он обнаружил фрагменты трупа. На данный ..

Под Солнечногорском один из местных жителей сообщил в полицию об ужасающей находке. В мусорных контейнерах неподалеку от продуктового магазина он обнаружил фрагменты трупа."На данный момент по факту случившегося ведется следствие, администрация поставлена в известность", – цитирует пресс-службу администрации Солнечногорска . Теперь следователи и сотрудники местных правоохранительных органов выясняют детали преступления.