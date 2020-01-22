Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников переходит на должность заместителя командующего Сухопутными войсками. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников переходит на должность заместителя командующего Сухопутными войсками. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.На должность полпреда в СКФО назначен бывший генеральный прокурор Юрий Чайка.Генерал-лейтенант Александр Матовников закончил Высшее пограничное училище КГБ, после чего служил в легендарном подразделении "Альфа" и принимал участие в Афганской войне.В 2013 году Матовников занял пост заместителя командующего Силами специальных операций, а через два года возглавил ССО.В 2017 году Александр Матовников был удостоен звания "Героя России". В 2018 году его назначили полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.