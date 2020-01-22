В окрестностях Магнитогорска из-за сильной метели столкнулись около пятнадцати машин. Автомобилистов просят по возможности не выезжать из города.

Под Магнитогорском неподалеку от села поселка Озерный столкнулись около пятнадцати машин. Один из участников движения снял последствия массового ДТП на видео.Издание "MagCity74" цитирует слова очевидца: "Пытались уехать в Екатеринбург и поняли, что не сегодня! Ехать по дороге невозможно, не видно просто ничего, машину сносит ветром!"О пострадавших в результате аварии не сообщается. Магнитогорским водителям рекомендуют по возможности не выезжать из города.