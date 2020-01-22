Люди должны быть уверены в социальных гарантиях и их неизменности. Закрепление в Конституции МРОТ и пенсий с обязательной индексацией даст им такую уверенность.

Люди должны быть уверены в социальных гарантиях и их неизменности. Закрепление в Конституции МРОТ и пенсий с обязательной индексацией даст им такую уверенность.Об этом в эфире программы "60 минут" заявил глава думской фракции "Единая Россия" в Государственной думе РФ Сергей Неверов, комментируя поправки к главному закону страны, предложенные президентом."Закрепление в Конституции МРОТ, достойных пенсий и обязательной их индексации не может быть остановлено или перенесено. Потому что Конституция — это основной закон со всеми вытекающими последствиями. Президент, как гарант Конституции, будет реагировать, если будет происходить неисполнение основного закона. Это крайне важно", — подчеркнул он.Политик отметил, что на сегодняшний день эти вопросы урегулированы в федеральных законах."Но важно, чтобы они были отражены в основном законе. Потому что у нас были периоды, когда мы недоиндексировали пенсии из-за отсутствия средств", — сказал Неверов.Также он прокомментировал передачу Госдуме новых полномочий, в частности, возможности назначать премьер-министра. Депутат подчеркнул, что с расширением полномочий возрастает ответственность не только самой структуры, но и простых граждан и их возможность влиять на Государственную думу."Впереди выборы, и люди будут более ответственно подходить к голосованию за того или иного кандидата. Потому что именно депутаты будут определять и назначать председателя правительства и министров", — заключил Неверов.20 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о конституционных поправках. В нем учтены положения его Послания Федеральному Собранию. Думский комитет по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект президента о поправках к Конституции и предложил рассмотреть законопроект на Совете Думы 23 января.