В Москве после долгого потепления похолодает до минус 5 градусов. Местами пройдет небольшой снег. По словам Романа Вильфанда, выпадет около 2-3 миллиметров осадков. Однако потом снова начнется потепление, и уже во второй половине пятницы температура достигнет положительных значений.

В Москве после долгого потепления похолодает до минус 5 градусов.Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, рассказал "Интерфаксу", что в ночь на четверг будет до минус 5 градусов, по области до минус 8. Температуру воздуха в четверг можно будет назвать "легким морозом" – в городе будет — 3 — 5 градусов, а к вечеру до — 7. Местами пройдет небольшой снег. По словам Вильфанда, выпадет около 2-3 миллиметров осадков.Однако потом снова начнется потепление, и уже во второй половине пятницы температура достигнет положительных значений. Осадки будут идти весь день, причем начнутся они в виде снега, а закончатся дождем. В выходные в столице будет до 3 градусов тепла.Также Вильфанд рассказал, что в среду, 22 января, погода в Москве побила очередной рекорд: около нуля часов было +4,3 градуса, в 1999 году было +3,8 градуса.Теплая погода стоит не только в Москве, но и на всей территории страны. Синоптик пояснил, что в атмосфере сложилась крайне редкая ситуация, когда теплый воздух с Атлантики проходит через весь континент до Тихого океана, в результате температурный режим азиатских регионах выше нормы на 22-23 градуса.Как сообщалось ранее, из-за теплой зимы и отсутствия снега в России активизировались клещи. Их массового появления не предвидится, потому что пока для них холодно, но единичные клещи могут выползти.