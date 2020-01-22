Огонь на территории комплекса Княжьи дали вспыхнул около 09:30 утра 22 января и быстро распространился на 200 квадратных метров. В тушении участвовали 39 человек, один из них - 41-летний уроженец села Турово Олег Мухортов - погиб.

Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.Огонь на территории комплекса "Княжьи дали" вспыхнул около 09:30 утра 22 января и быстро распространился на 200 квадратных метров. В тушении участвовали 39 человек, один из них — 41-летний уроженец села Турово Олег Мухортов — погиб.По предварительным данным, во время пожара в теплице взорвались несколько газовых баллонов, используемых для отопления помещения. Мухортов получил тяжелую травму головы и скончался на месте. Двое его коллег получили серьезные ожоги и сейчас находятся в больнице.С огнем удалось справиться спустя два часа, в 11:39.