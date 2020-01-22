Ливийская национальная армия нарушила режим прекращения огня и обстреляла Триполи. Это заявление сделало Правительство национального согласия. Представители ПНС утверждают на военные запустили шесть снарядов, предположительно, системы Град, которые были направлены в сторону аэропорта Митига.

Ливийская национальная армия нарушила режим прекращения огня и обстреляла Триполи. Это заявление сделало Правительство национального согласия. Представители ПНС утверждают на военные запустили шесть снарядов, предположительно, системы "Град", которые были направлены в сторону аэропорта Митига, пишет агентство ТАСС.О жертвах и разрушениях ничего не известно. Однако сообщается, что обстрел нарушил работу воздушной гавани.Напомним, ранее в Берлине прошли переговоры главы ПНС Фаиза Сараджа и командующего ЛНА Халифы Хафтара. Они согласились создать комиссию по надзору за соблюдением перемирия.