Святой Григорий Нисский почитается как католической, так и православной
церковью. Согласно православному календарю, его вспоминают 23 января.
Святой Григорий Нисский почитается как католической, так и православной
церковью. Согласно православному календарю, его вспоминают 23 января.
История праздника
Григорий Нисский почитается не только как святой, но и как
Отец и Учитель Церкви. Его называют одним из самых глубоких философов своего
времени. Сравнить с ним, признают исследователи, можно разве что блаженного
Августина.
Наряду со своим старшим братом Василием Великим и Григорием
Богословом Григорий Нисский входит в число великих капподокийцев. Их главной
заслугой называют разработку догмата о Троице, которая позже была утверждена на
Втором вселенском соборе в 381 году.
Григорий Нисский занимался богословием и был признан одним
из авторитетов правоверия. Одно время он подвергался гонениям. Сбежав из-под
стражи святой был вынужден скитаться три года. Лишь после смерти императора
Флавия Юлия Валента ему удалось вернуться к себе в Ниссу, где его встретили с
триумфом.
Православный календарь велит вспоминать Григория Нисского 23
января. Этот святой оказал большое влияние на православную церковь и оставил после
себя множество трудов – догматических и нравственных сочинений, толкования
Священного Писания, а также проповедей и писем.
Григорий Летоуказник: традиции и приметы на 23 января
Народный календарь именует 23 января Григорием Летоуказником
или Летоуказителем. Его называют так, поскольку в старину верили, что по погоде
в этот день можно судить, каким будет лето. Для крестьян это было крайне важное предсказание, от которого могло зависеть все их будущее.
Если 23 января ветер будет дуть с юга, то летом стоит ждать
многочисленных гроз.
Если на Григория Летоуказника деревья покроются инеем, то лето
будет ясным.
А вот иней на стогах обещал мокрое и холодное лето. Молодая
рожь в таком случае, предупреждала народная мудрость, "зацветет под самый дождь"
Молитвы Григорию Нисскому
Святитель Григорий отличался великодушием, терпением и
миролюбием. Он прославился не только как ревностный защитник Православных догматов
и учитель своей паствы, но и как милостивый и сострадающий защитник и
заступник.
В молитвах Григория Нисского обыкновенно благодарят за
борьбу с ересями и защиту истиной веры. 23 января православные могут почтить
память святого Отца Церкви, поставить свечку перед его иконой и попросить у
него помощи.