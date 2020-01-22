Святой Григорий Нисский почитается как католической, так и православной церковью. Согласно православному календарю, его вспоминают 23 января.

Святой Григорий Нисский почитается как католической, так и православнойцерковью. Согласно православному календарю, его вспоминают 23 января.История праздникаГригорий Нисский почитается не только как святой, но и какОтец и Учитель Церкви. Его называют одним из самых глубоких философов своеговремени. Сравнить с ним, признают исследователи, можно разве что блаженногоАвгустина.Наряду со своим старшим братом Василием Великим и ГригориемБогословом Григорий Нисский входит в число великих капподокийцев. Их главнойзаслугой называют разработку догмата о Троице, которая позже была утверждена наВтором вселенском соборе в 381 году.Григорий Нисский занимался богословием и был признан однимиз авторитетов правоверия. Одно время он подвергался гонениям. Сбежав из-подстражи святой был вынужден скитаться три года. Лишь после смерти императораФлавия Юлия Валента ему удалось вернуться к себе в Ниссу, где его встретили стриумфом.Православный календарь велит вспоминать Григория Нисского 23января. Этот святой оказал большое влияние на православную церковь и оставил послесебя множество трудов – догматических и нравственных сочинений, толкованияСвященного Писания, а также проповедей и писем.Григорий Летоуказник: традиции и приметы на 23 январяНародный календарь именует 23 января Григорием Летоуказникомили Летоуказителем. Его называют так, поскольку в старину верили, что по погодев этот день можно судить, каким будет лето. Для крестьян это было крайне важное предсказание, от которого могло зависеть все их будущее.Если 23 января ветер будет дуть с юга, то летом стоит ждатьмногочисленных гроз.Если на Григория Летоуказника деревья покроются инеем, то летобудет ясным.А вот иней на стогах обещал мокрое и холодное лето. Молодаярожь в таком случае, предупреждала народная мудрость, "зацветет под самый дождь"Молитвы Григорию НисскомуСвятитель Григорий отличался великодушием, терпением имиролюбием. Он прославился не только как ревностный защитник Православных догматови учитель своей паствы, но и как милостивый и сострадающий защитник изаступник.В молитвах Григория Нисского обыкновенно благодарят заборьбу с ересями и защиту истиной веры. 23 января православные могут почтитьпамять святого Отца Церкви, поставить свечку перед его иконой и попросить унего помощи.