Госдума ждет от нового состава правительства шагов по повышению эффективности экономики и борьбе с бедностью, со своей стороны палата готова сделать все для выстраивания эффективного взаимодействия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуме тщательно следят за всем, что происходит в правительстве. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал назначения. В частности, он отметил, что Госдума готова к сотрудничеству с обновленным кабмином. Парламент сделает все возможное, чтобы такая работа была максимально эффективной."Конечно, у нас есть надежда, что будем работать более результативно. И учитывая, что многих членов правительства мы знаем по предыдущей работе, а те, кто остался на должностях, до этого работали достаточно эффективно, — все это позволяет еще раз надеяться на то, что мы сможем решить проблемы и справиться с вызовами сегодняшнего времени, чтобы страна жила лучше, была более конкурентоспособной, а значит, меньше будет проблем у граждан".Во время своего разговора с журналистами председатель Госдумы выразил надежду, что новый кабинет министров обеспечит рост экономики и сделает все для решения проблемы бедности."Надеемся, что новый состав правительства справится с задачами, которые стоят перед нашей страной, гражданами, в вопросах повышения эффективности экономики.По его словам, необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых, и только в этом случае эффективно будут решаться задачи в социальной сфере.По словам Вячеслава Володина, в новом составе кабмина реализован запрос общества и Государственной думы на более эффективную социально-экономическую политику.В среду депутаты соберутся на очередное пленарное заседание; как ожидается, главной темой станут новые назначения в правительстве.Во вторник президент России Владимир Путин своими указами назначил заместителей председателя правительства РФ, которое возглавил Михаил Мишустин. Всего у нового премьер-министра будет девять заместителей​​​.Первый вице-премьер теперь Андрей Белоусов, он сменил Антона Силуанова. Но Силуанов сохранил пост министра финансов. Что касается вице-премьеров, аппарат правительства возглавил Дмитрий Григоренко, ранее был Константин Чуйченко. В новом составе Чуйченко занял пост главы Минюста.Также заместителями председателя правительства назначены Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Сохранили свой пост Юрий Борисов, Татьяна Голикова и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.В правительстве серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.