Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышнгко занял пост вице-премьера в новом правительстве России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышнгко занял пост вице-премьера в новом правительстве России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.В 2005-2007 годах Дмитрий Чернышенковозглавлял заявку на проведение Олимпиады и Паралимпиады 2014 года. В 2007-2014 годах он возглавлял организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.В 2014 году, после Олимпиады в Сочи Дмитрий Чернышенко занял пост президента Континентальной хоккейной лиги. С 2015 он был генеральным директором и председателем правления АО "Газпром-медиа холдинг".