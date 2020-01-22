На лечение в Германию отправили ещё одну группу американских военных, пострадавших при иранском ударе по базе в Ираке. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

На лечение в Германию отправили ещё одну группу американских военных, пострадавших при иранском ударе по базе в Ираке. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.На прошлой неделе ведомство подтвердило, что при обстреле пострадали 11 американских военных, передает телеканал "Россия 24".Однако сейчас речь идет о других военнослужащих. Они не получили каких-либо серьёзных травм, но были направлены в госпиталь "из-за предосторожности для дальнейших обследований и необходимого лечения в амбулаторных условиях".Обстрел Ираном американских баз 8 января стал ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани пятью днями ранее в Багдаде. Первоначально и Пентагон, и президент Трамп заявляли, что пострадавших среди американских военных нет.