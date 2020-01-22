В наступившем году от клещей придется защищаться в феврале. Членистоногие проснулись раньше времени из-за аномально теплой и бесснежной зимы в Центральной России. Эксперты убеждены, что ..

В наступившем году от клещей придется защищаться в феврале. Членистоногие проснулись раньше времени из-за аномально теплой и бесснежной зимы в Центральной России.Эксперты убеждены, что обострения эпидемиологической обстановки из-за этого ждать не стоит. "Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть", – цитирует ведущего научного сотрудника ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталью Шашину . Специалист добавила, что активность клещей зависит от окружающей среды, и призвала не поддаваться панике.