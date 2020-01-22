Главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян экстренно доставили в больницу. Журналистка находится в реанимации института имени Н. В. Склифосовского. По данным телеграм-канала Mash, ..

Главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян экстренно доставили в больницу. Журналистка находится в реанимации института имени Н. В. Склифосовского.По данным телеграм-канала Mash, Симоньян почувствовала себя плохо во время совещания в Кремле. Журналистка пожаловалась на проблемы с сердцем. Прибывшие врачи приняли решение о госпитализации.