Главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян экстренно доставили в больницу. Журналистка находится в реанимации института имени Н. В. Склифосовского.
По данным телеграм-канала Mash, ..
Главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян экстренно доставили в больницу. Журналистка находится в реанимации института имени Н. В. Склифосовского.
По данным телеграм-канала Mash, Симоньян почувствовала себя плохо во время совещания в Кремле. Журналистка пожаловалась на проблемы с сердцем. Прибывшие врачи приняли решение о госпитализации.