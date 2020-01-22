Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Липецкую область. В частности, он посетил школу искусств города Усмани. Директор учебного заведения рассказала главе государства о проблемах, с которыми столкнулась школа.

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Липецкую область. В частности, он посетил школу искусств города Усмани, передает канал "Россия 24".Директор учебного заведения рассказала, что школа была реконструирована всего за три месяца. По ее словам, у учреждения есть шесть филиалов в поселках и учеников становится все больше, а музыкальных инструментов не хватает. Директор уточнила, что в школе необходимо сменить рояль, который постоянно расстраивается."У меня хорошие связи. Я договорюсь", – пообещал президент.Также глава государства поинтересовался, есть ли в школе российское оборудование. Он напомнил, что такое уже производится.После экскурсии по музыкальной школе президент прогулялся по городу и пообщался с жителями.Ранее президент встретился в усманском Доме культуры с представителями общественности региона. На встрече обсудили важнейшие социальные инициативы из Послания главы государства Федеральному Собранию.