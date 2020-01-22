Владимир Путин прибыл в сочинский образовательный центр Сириус. Как пояснили в Кремле, встреча приурочена ко Дню студента. Президент общается с молодыми людьми, которые показали высокие достижения, а также с их преподавателями.

Владимир Путин прибыл в сочинский образовательный центр "Сириус". Как пояснили в Кремле, встреча приурочена ко Дню студента. Президент общается с молодыми людьми, которые показали высокие достижения, а также с их преподавателями, сообщает агентство ТАСС.Журналисты добавляют, что встречи Владимира Путина со студентами в январе – это уже ежегодная традиция.Образовательный центр "Сириус" создан в 2014 году. Основная цель учреждения – поиск, развитие и поддержка одаренных детей. Каждый месяц его посещают до 800 подростков в возрасте от 10 до 17 лет, с которыми работают свыше 100 преподавателей.