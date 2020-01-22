Парламентская форма правления во многих странах дает сбои, отметил президент России Владимир Путин. Некоторые государства с парламентской формой правления не могут месяцами сформировать правительство, отметил. Глава государства добавил: жить без правительства по полгода - это было бы губительно для России с ее огромной территорий, для многонационального и многоконфессионального государства.

Парламентская форма правления во многих странах дает сбои, отметил президент России Владимир Путин. Некоторые государства с парламентской формой правления не могут месяцами сформировать правительство, отметил. Глава государства добавил: жить без правительства по полгода — это было бы губительно для России с ее огромной территорий, для многонационального и многоконфессионального государства.Для России важна крепкая президентская власть, подчеркнул на встрече с общественностью Липецкой области Владимир Путин, отвечая на вопрос о переходе в России на парламентскую форму правления, которая сейчас широко применяется в Европе.Телеканал "Россия 24" в прямом эфире транслировал встречу с общественностью Липецкой области из Усмани.Также Путин отметил, что длительная кризисная ситуация с невозможностью сформировать правительство даже при развитой политической инфраструктуре в виде устойчивых политических партий подталкивает договариваться о коалиции партии, которые ставят перед собой противоположные способы достижения целей.Пример: одни выступают против атомной энергии, другие считают, что нужно использовать все виды энергии, включая атомную."Потом они объединяются в коалицию. Как они будут решать общенациональные задачи? — задал риторический вопрос Владимир Путин. — Возможно ли такое у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого — свое мнение на этот счет".При этом глава государства подчеркнул, что считает переход в России на парламентскую форму правления нецелесообразным. Путин аргументировал свою позицию тем, что в России нет партий, имеющих многолетний опыт.Для эффективного функционирования парламентской республики нужно, чтобы политическая структура росла длительный период."Сама идея хорошая, либеральная. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком, — отметил президент и привел в яркий, по его выражению, пример функционирования партии. — Есть Жириновский — есть ЛДПР, нет Жириновского...".При этом Владимир Путин не закончил эту фразу до конца.