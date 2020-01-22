Жительница Уфы устроила пьяный дебош на борту самолета Pegas Fly, направлявшегося в Дубай. Экипаж едва не совершил экстренную посадку в Иране, но пассажиры самостоятельно скрутили скандалистку, после чего она уснула.

Жительница Уфы устроила пьяный дебош на борту самолета Pegas Fly, направлявшегося в Дубай. Экипаж едва не совершил экстренную посадку в Иране, но пассажиры самостоятельно скрутили скандалистку, после чего она уснула.ЧП произошло в первой половине дня 21 января на чартерном рейсе ЕО6641. Сразу после взлета выпившая женщина принялась распевать песни, а затем пустилась в пляс на своем месте. В ответ на замечания попутчиков, не оценивших ее талантов, пассажирка закатила истерику и перешла к силовым методам в борьбе за право выступать на любой площадке, в том числе на борту воздушного судна.Призывы бортпроводников успокоиться только раззадорили ее — женщина сыпала оскорблениями и размахивала сумкой, отбиваясь от противников. После 40-минутного концерта командир экипажа пригрозил совершить экстренную посадку в Иране, и тогда пассажиры совместными усилиями зажали "певицу" в проходе и связали ей руки скотчем."Возмутительница спокойствия все-таки выдохлась и уснула. Оставшихся два часа самолёт следовал по курсу", — рассказала одна из свидетельниц дебоша.По прилете в Дубай протрезвевшую туристку передали стражам порядка, ей грозит штраф или исправительные работы.