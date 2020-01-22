Тульское оружие будет охранять Сербию. С конца февраля в эту страну начнут поставлять ракетные комплексы Панцирь-С1. Договоренность о покупке ЗРКП была достигнута с сербской стороной в октябре 2019 года, сообщает ГТРК Тула.

Тульское оружие будет охранять Сербию. С конца февраля в эту страну начнут поставлять ракетные комплексы "Панцирь-С1". Договоренность о покупке ЗРКП была достигнута с сербской стороной в октябре 2019 года, сообщает ГТРК "Тула"."Наша авиация стала намного сильнее. Теперь необходимо усилить ПВО. Мы планируем это сделать при помощи ракетных комплексов "Панцирь-С", а также других систем, не находящихся в санкционном списке", — прокомментировал президент Сербии Александар Вучич.Напомним, противовоздушные комплексы "Панцирь-С1" разработаны тульским Конструкторским бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова. Они предназначены для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от атаки с воздуха. ЗРКП оборудован двенадцатью ракетами класса "земля-воздух", дальность которых составляет 20 — 30 километров. Комплексы могут использоваться в любое время суток и при любых погодных условиях.