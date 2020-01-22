За последние несколько недель резко увеличилось число зараженных коронавирусом в Китае. Специалистам удалось определить, каким образом он распространяется.

За последние несколько недель резко увеличилось число зараженных коронавирусом в Китае. Специалистам удалось определить, каким образом он распространяется.Накануне состоялась пресс-конференция, на которой выступил заместитель руководителя госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь. Он заявил, что специалисты продолжают активно изучать коронавирус в Китае."Эксперты выяснили, что случаи заболевания в основном выявлены в городе Ухань, уже обнаружены случаи передачи от человека к человеку и заражение медицинского персонала", – высказался Ли Бинь.Заместитель руководителя госкомитета КНР отметил, что коронавирус в Китае передается исключительно воздушно-капельным путем. Тем не менее, есть риск возникновения его мутации, что может повлечь за собой появление других способов заражения, сообщает .Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань стало известно в конце прошлого года. Об этом сообщило руководство КНР. Удалось установить возбудитель заболевания. Им стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.