Создание и проведение цикла исследований российской вакцины против обнаруженного в Китае коронавируса займет не менее полугода.

Создание и проведение цикла исследований российской вакцины против обнаруженного в Китае коронавируса займет не менее полугода.В статье газеты "Известия" говорится, что 21 января Минздрав заявил о начале работ по созданию отечественной вакцины. В публикации отмечается, что полный цикл ее создания потребует значительных средств и займет минимум полгода.Заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин подчеркивает, что разработка вакцины должна быть одна из самых приоритетных тем в национальном здравоохранении."Восприимчивость населения к вирусу зависит от генетики наших граждан. Но если он проникнет в РФ, начнет распространяться и будет высокая летальность, то эта вакцина станет спасением", — говорит Шипулин.Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в конце прошлого года. География заболевания расширяется: Южная Корея, Япония, Таиланд, Филиппины, Сингапур и вот теперь еще и США (это турист, который вернулся из Китая). Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что атака вируса продолжится.В самой Поднебесной скончалось уже девять человек. Число больных превысило 440 человек, еще две тысячи находятся под наблюдением.22 января Всемирная организация здравоохранения собирает экстренное совещание.