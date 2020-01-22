Женская сборная России по водному поло пробилась в полуфинал чемпионата Европы, который в эти дни проходит в венгерском Будапеште. В четвертьфинале российские ватерполистки оказались сильнее команды Италии со счетом 13:7.

Женская сборная России по водному поло пробилась в полуфинал чемпионата Европы, который в эти дни проходит в венгерском Будапеште. В четвертьфинале российские ватерполистки оказались сильнее команды Италии со счетом 13:7.В следующем раунде россиянки встретятся с представительницами Нидерландов, которые ранее разгромили сборную Словакии со счетом 22:2. Во втором полуфинале сыграют испанские и венгерские спортсменки.Команды России и Нидерландов проведут свою встречу 23 января. Напомним, что чемпионат Европы по водному поло завершится 25 января.